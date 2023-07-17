Горшков оценил игру «Зенита» в Суперкубке России

Экс-футболист петербургского «Зенита» Александр Горшков поделился мнением о матче за Суперкубок России, в котором команде Сергея Семака противостоял столичный ЦСКА.

«ЦСКА выглядел предпочтительнее в командной игре. Несколько моментов создали, в то время как у «сине‑бело‑голубых» практически не было шансов забить. «Зенит» показал не лучшую игру», - передает слова Горшкова «Матч ТВ».

Поединок за Суперкубок России состоялся на стадионе в Казани в минувший уик-энд. Игровое время встречи завершилось вничью со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты петербургского коллектива – 5:4.