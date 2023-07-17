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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Фенербахче» сделал предложение по Венделу

17 Июля 2023 • 08:22 Комментировать

Стамбульский «Фенербахче» заинтересован в подписании полузащитника петербургского «Зенита» Вендела. Об этом сообщается в социальных сетях Turk Scout.

Согласно данным источника, турецкая сторона отправила «сине-бело-голубым» предложение по трансферу бразильца. «Фенербахче» хочет арендовать игрока с правом последующего выкупа.

Вендел защищает цвета «Зенита» с октября 2020 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 24 миллиона евро.

В минувшем сезоне РПЛ полузащитник провел 25 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фенербахче трансферы футбола - лето 2023 Маркус Вендел
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