«Фенербахче» сделал предложение по Венделу

Стамбульский «Фенербахче» заинтересован в подписании полузащитника петербургского «Зенита» Вендела. Об этом сообщается в социальных сетях Turk Scout.

Согласно данным источника, турецкая сторона отправила «сине-бело-голубым» предложение по трансферу бразильца. «Фенербахче» хочет арендовать игрока с правом последующего выкупа.

Вендел защищает цвета «Зенита» с октября 2020 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 24 миллиона евро.

В минувшем сезоне РПЛ полузащитник провел 25 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.