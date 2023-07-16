Полузащитник «Пачуки» и сборной Мексики Луис Чавес может перебраться в московское «Динамо».

О приближающемся переезде 27-летнего футболиста в Россию стало известно в субботу. Эти сведения подтвердил агент Клаудио Курти, представляющий интересы хавбека: «Динамо»? Интерес реальный и конкретный», – заявил Курти в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Луис Чавес отыграл в общей сложности 143 матча за «Пачуку», записав на свой счёт 14 забитых мячей и 12 результативных передач. В составе сборной Мексики игрок провёл 19 поединков с момента дебюта в апреле 2022 года, отметившись двумя голами.