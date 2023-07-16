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Агент подтвердил интерес «Динамо» к полузащитнику сборной Мексики эксклюзив

16 Июля 2023 • 23:54 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
21.07 19:00

Полузащитник «Пачуки» и сборной Мексики Луис Чавес может перебраться в московское «Динамо».

О приближающемся переезде 27-летнего футболиста в Россию стало известно в субботу. Эти сведения подтвердил агент Клаудио Курти, представляющий интересы хавбека: «Динамо»? Интерес реальный и конкретный», – заявил Курти в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Луис Чавес отыграл в общей сложности 143 матча за «Пачуку», записав на свой счёт 14 забитых мячей и 12 результативных передач. В составе сборной Мексики игрок провёл 19 поединков с момента дебюта в апреле 2022 года, отметившись двумя голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Пачука трансферы футбола - лето 2023 Луис Чавес
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