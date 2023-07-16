​Новосельцев считает, что Семаку становится скучно у руля «Зенита»

Бывший защитник питерского «Зенита» Иван Новосельцев считает, что Сергею Семаку, главному тренеру чемпионов России, становится скучно у руля клуба. По его мнению, тренеру нужен новый вызов, иначе ему грозит душевное выгорание. Напомним, что питерский клуб выиграл уже пять чемпионатов кряду, начиная с 2019 года.

- Сергей Богданович внутри себя, наверное, хочет получить какой‑то новый вызов как тренер. Ты не можешь оставаться на месте, можно эмоционально потухнуть и уже не будет стимула стать чемпионом, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Очередной сезон РПЛ начнется уже в конце предстоящей недели.