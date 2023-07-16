​«Спартак» ещё не договорился о трансфере Эраковича

Переход защитника Страхиньи Эраковича из «Црвены Звезды» в «Спартак» ещё нельзя считать свершившимся событием. Об этом рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

По данным источника, переговоры находятся в продвинутой стадии, однако «Спартак» пытается добиться снижения трансферной стоимости игрока, а также более приемлемых условий контракта.

Отмечается, что решающей в вопросе трансфера 22-летнего Эраковича в «Спартак» станет следующая неделя. Если переговоры окажутся неудачными, «красно-белые» переключатся на других кандидатов.

Портал transfermarkt оценивает Страхинью Эраковича в 9 миллионов евро.