​Свищёв: «ФИФА и УЕФА вернут Россию вне зависимости от того, играют крымские клубы или нет»

«Рубин» из Ялты и «Севастополь» провели первые матчи во Второй лиге. Дмитрий Свищёв, который возглавляет комитет Госдумы по физической культуре и спорту, назвал это событие историческим.

«Не надо было изначально никого бояться, ФИФА и УЕФА, как только им будет выгодно, вернут Россию. Вне зависимости от того, играют крымские клубы или нет», - сказал Свищёв, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что в начале 2022 года российский футбол столкнулся с санкциями. В настоящий момент клубы Премьер-лиги не участвуют в еврокубках, а российские сборные проводят только товарищеские поединки. Российский футбольный союз ведёт переговоры о возможном снятии бана.