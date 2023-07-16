Борис Игнатьев перечислил всех конкурентов «Зенита» в новом сезоне РПЛ

Российский тренер Борис Игнатьев ответил на вопрос, какие клубы могут составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за золотые медали РПЛ.

«Я думаю, что ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», «Ростов» и «Динамо» постараются сделать все возможное, чтобы навязать борьбу «Зениту» и изменить ситуацию в нашем футболе», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ру».

При этом эксперт считает, что рано делать выводы о «Зените» по матчу с ЦСКА, «сине-бело-голубые» еще наберут форму и покажут уровень.

Старт нового сезона чемпионата России состоится 21 июля. Турнир откроется встречей «Динамо» и «Краснодара», которая начнется в 19:00 по мск.