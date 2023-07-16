​Канчельскис назвал команду, которая выиграет следующий чемпионат России

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис поделился своими мыслями о следующем чемпионате России. Матчи первого тура пройдут уже очень скоро – с 21 по 23 июля включительно.

«Новый сезон РПЛ сюрпризов не принесёт. Выиграет «Зенит», а за тройку будут бороться «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА. Может, ещё «Динамо», - сказал Канчельскис, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Напомним, что «Зенит» под руководством Сергея Семака становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов. В субботу, 15 июля, питерцы выиграли Суперкубок России, одолев ЦСКА по пенальти после ничьей 0:0.