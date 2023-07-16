Селюк сообщил, что на Мохамеда Конате есть большой спрос в Европе

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«По Конате мне звонит много людей из Европы. Я всех переадресовываю в клуб. Я не знаю, сколько «Ахмат» хочет за него. У Конате еще год контракта», — приводит слова Селюка «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что 25-летний футболист мог перейти в «Локомотив», но «железнодорожники» отказались платить «Ахмату» 4 миллиона евро за игрока. Отмечалось, что столичный клуб хочет забрать Конате бесплатно в следующем году.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость форварда составляет 2 миллиона евро.