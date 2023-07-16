Стало известно, под каким номером Марио Фернандес будет играть за «Зенит»

Защитник Марио Фернандес близок к подписанию контракта с «Зенитом». Как сообщает в социальных сетях журналист Фабио Алейшо, в питерском клубе 32-летний футболист возьмёт номер 6.

Алейшо отмечает, что номер 2, под которым Фернандес ранее выступал за ЦСКА, в «Зените» занят – под ним играет защитник Дмитрий Чистяков.

Ранее сообщалось, что Марио Фернандес начнёт тренироваться с «Зенитом» примерно 25 июля.

Отметим, что у Фернандеса есть гражданство России. Он даже провёл 33 матча за российскую сборную. В этих играх Марио записал на свой счёт пять голов.