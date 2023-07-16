​Между Клаудиньо и Семаком нет проблем

Между атакующим полузащитником «Зенита» Клаудиньо и главным тренером команды Сергеем Семаком нет конфликта. В субботнем матче Суперкубка против ЦСКА Клаудиньо выразил недовольство своей заменой, но позже бразилец не выражал никаких претензий Семаку. Об этом на своих страницах рассказывает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Зенит» обыграл ЦСКА в Суперкубке по пенальти после нулевой ничьей в основное время.

Ближайший матч «Зенит» проведёт в субботу, 22 июля. В этот день команда Сергея Семака будет играть против «Пари НН» на выезде в стартовом туре чемпионата России.