Брызгалов заявил, что считает Карпина топ-тренером

Защитник «Факела» Сергей Брызгалов высказался о главном тренере «Ростова» Валерии Карпине. Напомним, футболист выступал за «Спартак» с 2011 по 2016, а Карпин работал в «красно-белом» клубе с 2008 по 2014 год.

«Карпин — топ‑тренер, всегда буду говорить об этом. Абы кого все‑таки не позовут тренировать сборную России», — заявил Брызгалов «Матч ТВ».

По словам игрока, у Карпина всегда на первом плане стоит дисциплина, это касается не только футбольного поля. В «Ростове» специалист в очередной раз продемонстрировал свой высокий уровень, показав достойный результат с молодыми игроками, добавил Брызгалов.

По итогам прошлого сезона «Ростов» занял четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отстав от «Спартака» (3-е место) всего на один балл.