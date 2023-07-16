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Названа дата, когда Марио Фернандес приступит к тренировкам с «Зенитом» слухи

16 Июля 2023 • 20:03 Комментировать (1)
Пари НН
...
Зенит
22.07 15:15

Защитник Марио Фернандес в ближайшее время присоединится к общей группе санкт-петербургского «Зенита».

По сведениям «Спорт-Экспресса», на данный момент 32-летний бразилец занимается на базе «сине-бело-голубых» по индивидуальной программе. Источник утверждает, что у Фернандеса нет никаких проблем с весом, но ему нужно две-три недели, чтобы набрать оптимальную форму. Сообщается, что к общей группе «Зенита» защитник присоединится ориентировочно 25 июля.

Ранее появилась информация, что Фернандес подписал двухлетнее трудовое соглашение с «Зенитом».

В первом туре чемпионата России команда Сергея Семака сыграет с «Пари НН». Матч пройдет 22 июля в 15:15 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Марио Фернандес
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ПАРИ НН ЗЕНИТ
Комментарии (1)
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Cruyff
16 Июля 2023 в 20:46
точно вес сгоняет, а то бы зачем тянуть до 25 числа, если не сгонит тогда в августе 25
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