Защитник Марио Фернандес в ближайшее время присоединится к общей группе санкт-петербургского «Зенита».

По сведениям «Спорт-Экспресса», на данный момент 32-летний бразилец занимается на базе «сине-бело-голубых» по индивидуальной программе. Источник утверждает, что у Фернандеса нет никаких проблем с весом, но ему нужно две-три недели, чтобы набрать оптимальную форму. Сообщается, что к общей группе «Зенита» защитник присоединится ориентировочно 25 июля.

Ранее появилась информация, что Фернандес подписал двухлетнее трудовое соглашение с «Зенитом».

В первом туре чемпионата России команда Сергея Семака сыграет с «Пари НН». Матч пройдет 22 июля в 15:15 по мск.