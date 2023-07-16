«Рубин» крупно выиграл последний матч на летних сборах

В воскресенье «Рубин» провёл заключительный матч на летних сборах. Команда Рашида Рахимова обыграла «Турон» из Узбекистана со счётом 3:0. Какие-либо подробности неизвестны – игра проходила в закрытом режиме.

Первый матч в новом чемпионате России «Рубин» проведёт в субботу, 22 июля. Команда Рашида Рахимова будет играть против «Локомотива» на поле соперника. Игра стартует в 17:30 по московскому времени.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Рубин» вернулся в Премьер-лигу, заняв первое место во втором по рангу футбольном дивизионе России.