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Захарян — о работе с Личкой: «Самые тяжёлые в моей жизни сборы»

16 Июля 2023 • 19:31 Комментировать
Динамо Москва
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Краснодар
21.07 19:00

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян ответил на вопрос о сборах под руководством Марцела Лички, который возглавил клуб этим летом.

«Самые тяжелые в моей жизни сборы. Много нагрузки, бега, мало выходных. Марцел открытый, со всеми может поговорить, профессионал, я очень рад с ним работать», — цитирует Захаряна «РИА Новости».

Хавбек добавил, что у Лички есть свое поставленное видение футбола, и сейчас тренер прививает команде атакующий стиль.

В минувшем сезоне Захарян принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и записал на свой счет десять результативных передач.

Старт чемпионата России – 2023/24 состоится 21 июля. В этот день «Динамо» сыграет с «Краснодаром».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Марцел Личка Арсен Захарян
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