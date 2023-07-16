Захарян — о работе с Личкой: «Самые тяжёлые в моей жизни сборы»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян ответил на вопрос о сборах под руководством Марцела Лички, который возглавил клуб этим летом.

«Самые тяжелые в моей жизни сборы. Много нагрузки, бега, мало выходных. Марцел открытый, со всеми может поговорить, профессионал, я очень рад с ним работать», — цитирует Захаряна «РИА Новости».

Хавбек добавил, что у Лички есть свое поставленное видение футбола, и сейчас тренер прививает команде атакующий стиль.

В минувшем сезоне Захарян принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и записал на свой счет десять результативных передач.

Старт чемпионата России – 2023/24 состоится 21 июля. В этот день «Динамо» сыграет с «Краснодаром».