«Урал» обыграл «Крылья Советов» по пенальти в товарищеском матче

«Крылья Советов» и «Урал» в рамках подготовки к старту нового чемпионата провели товарищеский матч. В основное время команды обменялись голами: за самарцев забил Дмитрий Цыпченко, а за екатеринбуржцев – Гильерме Шеттине.

После ничьей команды договорились о пробитии серии пенальти. Здесь сильнее оказались футболисты «Урала».

В первом туре чемпионата России сезона 2023/2024 «Урал» сыграет против ЦСКА, а «Крылья Советов» - против «Ахмата». Оба матча пройдут в субботу, 22 июля.