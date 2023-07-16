«Урал» обыграл «Крылья Советов» по пенальти в товарищеском матче

«Крылья Советов» и «Урал» в рамках подготовки к старту нового чемпионата провели товарищеский матч. В основное время команды обменялись голами: за самарцев забил Дмитрий Цыпченко, а за екатеринбуржцев – Гильерме Шеттине.
После ничьей команды договорились о пробитии серии пенальти. Здесь сильнее оказались футболисты «Урала».
В первом туре чемпионата России сезона 2023/2024 «Урал» сыграет против ЦСКА, а «Крылья Советов» - против «Ахмата». Оба матча пройдут в субботу, 22 июля.
Протокол игры
|(1:0) Цыпченко Дмитрий34'
|Schettine G 64' (1:1)
Овсянников Богдан•Бейл Гленн•Евгеньев Роман•Горшков Юрий•Солдатенков Александр•Ежов Роман•Костанца Фернандо•Гарре Бенхамин•Иванисеня Дмитрий•Карпицкий Егор•Цыпченко Дмитрий
16 июля.
Бан пользователя