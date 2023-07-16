Если бразильцы начнут покидать «Зенит», то у клуба будут проблемы — Деменко

Экс-футболист «Зенита» Максим Деменко поделился мнением о возможном уходе полузащитника Маркуса Вендела из стана «сине-бело-голубых».

«Бразильцы друг с другом общаются. Вендел может повлиять на остальных. У «Зенита» в этом сезоне будут проблемы, если начнут уходить бразильцы», — приводит слова Деменко «ВсеПроСпорт».

Эксперт добавил, что, конечно, «Зенит» может накупить себе новых футболистов, но им потребуется время на адаптацию.

Ранее стало известно, что «Зенит» не включил Вендела в заявку на предстоящий сезон РПЛ.

25-летний Вендел выступает за «сине-бело-голубых» с 2020 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 9 голов и отдал 5 ассистов в 33 играх во всех турнирах.