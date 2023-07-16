Сутормин считает, что Марио Фернандес усилит «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о предстоящем переходе в команду экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

«Марио Фернандес — очень сильный футболист. Если в хороших кондициях, то, конечно, усилит «Зенит», — приводит слова Сутормина «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что 32-летний бразилец уже подписал трудовой договор с «Зенитом» на два года. Отмечалось, что презентация Фернандеса состоится 17 июля.

Последним клубом игрока был «Интернасьонал», в котором он появился на поле в пяти матчах чемпионата Бразилии и не отметился результативными действиями.

22 июля «Зенит» проведет первый тур в рамках нового розыгрыша Российской премьер-лиги. Соперником команды Сергея Семака будет «Пари НН».