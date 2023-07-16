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Сутормин — о возможном уходе из «Зенита»: «Скоро всё узнаете»

16 Июля 2023 • 18:08 Комментировать (1)
Пари НН
...
Зенит
22.07 15:15

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин ответил на вопрос о возможном уходе из санкт-петербургского клуба. Ранее сообщалось, что в услугах 29-летнего футболиста заинтересован ЦСКА.

«Конкретики пока нет, но посмотрим. Я думаю, что совсем скоро все узнаете (улыбается). Есть ли предложения? Это надо спрашивать у «Зенита». Лично ко мне никто не обращался», — приводит слова Сутормина «Спорт День за Днем».

Футболист выступает за «Зенит» с 2019 года. Трудовой договор игрока с «сине-бело-голубыми» рассчитан до конца сезона-2024/25. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Сутормина составляет 1,8 миллиона евро.

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Зенит Алексей Сутормин трансферы футбола - лето 2023
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ПАРИ НН ЗЕНИТ
Комментарии (1)
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ингерман
16 Июля 2023 в 18:30
ай в стан главнага врага? ну если тока как бзд.. кхе-кхе.. )))
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