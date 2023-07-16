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«Обвиняется в насилии»: футболисты, замеченные в сексуальном насилии

16 Июля 2023 • 19:05 Комментировать

Насилие и насильник. В очередной раз к этой непростой теме заставил вернуться инцидент с Виссамом Бен-Йеддером. 10 июля из пригорода Монако пришла весть о новом сексуальном скандале. Сколько их было!..  Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, как люди из мира футбола переходили грань допустимого.

По заявлению двух девиц

Весть из столицы казино и лёгкой жизни не стала бы сенсационной, если бы не касалась французского футболиста, родовые корни которого уходят на африканский континент, в Тунис (характерный смуглый цвет кожи это отлично выдаёт). Виссам Бен-Йеддер, нападающий клуба «Монако» вечером 10 июля решил развлечься, причём не в одиночку. Вдвоём (вероятно, вторым был его 25-летний брат), после совместной вечеринки, проведённой в компании двух девушек 19 и 20 лет, молодые люди пытались принудить их к половому акту. Происшествие случилось не в самом Монако, а в коммуне Босолей, расположенной совсем рядом со всемирно известной игровой зоной Европы. На данный момент расследование продолжается, а пока ни сам 32-летний Бен-Йеддер, ни его брат не были взяты под стражу. 

Крики о помощи слышали соседи

Немецкий защитник Кристиан Лелль был замечен дважды (в 2007-м и 2014 году) в не совсем, скажем так, дружеском отношении к своей даме сердца. Справедливости ради стоит сказать, что и та оказалась не без греха. Жена Лелля изменила ему с другим известным в Германии и за её пределами игроком – легендой немецкого футбола Михаэлем Баллаком.

Другой случай домашнего насилия произошёл в португальском городе Хихон. После трёх сезонов, проведённых в России, ивуариец Ласина Траоре, оказавшись в самой западной стране европейского континента, не на шутку распоясался. Соседям пришлось несколько раз звонить в полицию, и только после третьего обращения стражи порядка прибыли на зов о спасении. Прибывшая полиция помогла пострадавшей девушке сбежать из квартиры и поселиться в отеле.

Фланговый защитник Люка Эрнандес, выступавший в Мадриде, но не в «Реале», а в «Атлетико», был доставлен в полицейский участок после того, как избитая им девушка попала в больницу с травмами средней тяжести. Спустя некоторое время пострадавшая, её звали Амелия, не стала подавать официальное заявление полицейским, и с Люка сняли обвинения.

Хронический алкоголик из Польши Анджей Шармах уже давно завершил игровую карьеру. Бронзовый призер чемпионатов мира в ФРГ (1974), Испании (1982) и серебряный призер Олимпиады в Монреале в 1976 году (где стал лучшим бомбардиром с 9 мячами) на исходе своего седьмого десятка нанёс несколько ударов по голове своей супруге. За что получил 8-месячное тюремное заключение.  

Оправдание Менди

Чемпион мира 2018 Бенжамен Менди в 2017-м году перебрался в «Манчестер Сити» и сразу же стал чемпионом Англии. Казалось, что карьера француза только набирает обороты, но в августе 2021 года Менди предъявили обвинения в насилии над несколькими женщинами по восьми пунктам! Игрок был отстранён от тренировок. После почти двух лет разбирательств Менди был признан полностью невиновным. Вопрос только в том, кто теперь понесёт ответственность за угробленную карьеру футболиста. Или француз сможет её перезагрузить?  

Далеко не всегда агрессивным действиям находится адекватная оценка, и в дальнейшем это приводит к ещё более трагичным последствиям.

Игрок
Где играл
Когда произошёл случай
Виссам Бен-Йеддер«Тулуза», «Монако»2023
Кристиан Лелль«Кельн», «Герта»2007, 2014
Ласина Траоре

«Спортинг» (Хихон)

«Кубань, «Анжи», ЦСКА

2017
Люка Эрнандес«Атлетико» (Мадрид), «Бавария»2016
Анджей Шармах «Гурник» (Забже, Польша), «Осер», «Генгам»2020
Бенжамен Менди«Монако», «Манчестер Сити»2020-2021

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Лелль Ласина Траоре Виссам Бен-Йеддер Люка Эрнандес Бенжамен Менди
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