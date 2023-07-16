«Обвиняется в насилии»: футболисты, замеченные в сексуальном насилии

Насилие и насильник. В очередной раз к этой непростой теме заставил вернуться инцидент с Виссамом Бен-Йеддером. 10 июля из пригорода Монако пришла весть о новом сексуальном скандале. Сколько их было!.. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, как люди из мира футбола переходили грань допустимого.

По заявлению двух девиц

Весть из столицы казино и лёгкой жизни не стала бы сенсационной, если бы не касалась французского футболиста, родовые корни которого уходят на африканский континент, в Тунис (характерный смуглый цвет кожи это отлично выдаёт). Виссам Бен-Йеддер, нападающий клуба «Монако» вечером 10 июля решил развлечься, причём не в одиночку. Вдвоём (вероятно, вторым был его 25-летний брат), после совместной вечеринки, проведённой в компании двух девушек 19 и 20 лет, молодые люди пытались принудить их к половому акту. Происшествие случилось не в самом Монако, а в коммуне Босолей, расположенной совсем рядом со всемирно известной игровой зоной Европы. На данный момент расследование продолжается, а пока ни сам 32-летний Бен-Йеддер, ни его брат не были взяты под стражу.

Крики о помощи слышали соседи

Немецкий защитник Кристиан Лелль был замечен дважды (в 2007-м и 2014 году) в не совсем, скажем так, дружеском отношении к своей даме сердца. Справедливости ради стоит сказать, что и та оказалась не без греха. Жена Лелля изменила ему с другим известным в Германии и за её пределами игроком – легендой немецкого футбола Михаэлем Баллаком.

Другой случай домашнего насилия произошёл в португальском городе Хихон. После трёх сезонов, проведённых в России, ивуариец Ласина Траоре, оказавшись в самой западной стране европейского континента, не на шутку распоясался. Соседям пришлось несколько раз звонить в полицию, и только после третьего обращения стражи порядка прибыли на зов о спасении. Прибывшая полиция помогла пострадавшей девушке сбежать из квартиры и поселиться в отеле.

Фланговый защитник Люка Эрнандес, выступавший в Мадриде, но не в «Реале», а в «Атлетико», был доставлен в полицейский участок после того, как избитая им девушка попала в больницу с травмами средней тяжести. Спустя некоторое время пострадавшая, её звали Амелия, не стала подавать официальное заявление полицейским, и с Люка сняли обвинения.

Хронический алкоголик из Польши Анджей Шармах уже давно завершил игровую карьеру. Бронзовый призер чемпионатов мира в ФРГ (1974), Испании (1982) и серебряный призер Олимпиады в Монреале в 1976 году (где стал лучшим бомбардиром с 9 мячами) на исходе своего седьмого десятка нанёс несколько ударов по голове своей супруге. За что получил 8-месячное тюремное заключение.

Оправдание Менди

Чемпион мира 2018 Бенжамен Менди в 2017-м году перебрался в «Манчестер Сити» и сразу же стал чемпионом Англии. Казалось, что карьера француза только набирает обороты, но в августе 2021 года Менди предъявили обвинения в насилии над несколькими женщинами по восьми пунктам! Игрок был отстранён от тренировок. После почти двух лет разбирательств Менди был признан полностью невиновным. Вопрос только в том, кто теперь понесёт ответственность за угробленную карьеру футболиста. Или француз сможет её перезагрузить?

Далеко не всегда агрессивным действиям находится адекватная оценка, и в дальнейшем это приводит к ещё более трагичным последствиям.

Игрок Где играл Когда произошёл случай Виссам Бен-Йеддер «Тулуза», «Монако» 2023 Кристиан Лелль «Кельн», «Герта» 2007, 2014 Ласина Траоре «Спортинг» (Хихон) «Кубань, «Анжи», ЦСКА 2017 Люка Эрнандес «Атлетико» (Мадрид), «Бавария» 2016 Анджей Шармах «Гурник» (Забже, Польша), «Осер», «Генгам» 2020 Бенжамен Менди «Монако», «Манчестер Сити» 2020-2021

Константин Лицин