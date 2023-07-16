​Бывший футболист «Аталанты» не прошёл просмотр в «Факеле»

Вингер Бриан Кабесас, который ранее принадлежал итальянской «Аталанте», не прошёл просмотр в «Факеле». Об этом рассказал Кирилл Котов, который занимает должность спортивного директора воронежского клуба.

«Кабесас был на просмотре, и он его не прошёл. Футболист оказался физически не готов», - высказался Котов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Бриану Кабесасу 26 лет, и сейчас он не имеет клубной прописки. Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают эквадорского вингера в 300 тысяч евро.

Первый матч нового чемпионата «Факел» проведёт 23 июля – против «Ростова» на выезде.