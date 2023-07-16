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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дьяков рассказал, что может помешать «Зениту» стать чемпионом в следующем сезоне эксклюзив

16 Июля 2023 • 18:25 Комментировать

Бывший защитник «Ростова» и других команд РПЛ Виталий Дьяков в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что «Зенит» снова станет чемпионом России в следующем сезоне.

«Посмотрев на «Зенит», в основном составе куча бразильцев, и русских ребят всего три человека. Длинная скамейка, поэтому если кого-то надо будет подменить с не самыми сильными командами, то люди выйдут и решат. Из-за этого у «Зенита» на сегодняшний день нет конкурентов.

Может быть, если изнутри начнутся какие-то разборки и трения, то, может быть, будут проблемы у «Зенита». А так, я думаю, что «Зенит» снова будет чемпионом. Глядя на то, как играли легионеры против ЦСКА на одной ноге и особо не выкладывались. Но этого им хватило, чтобы победить», — сказал Дьяков.

Новый сезон РПЛ стартует 21 июля. В матче-открытии «Динамо» в Москве примет «Краснодар». Начало – в 19:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Краснодар Динамо Москва Виталий Дьяков РПЛ
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