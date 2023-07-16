​Стало известно, когда Родригао вернётся в строй «Зенита»

Защитник «Зенита» Родригао в конце весны перенёс операцию из-за полученной травмы приводящей мышцы. Бразилец будет восстанавливаться до конца лета, после чего начнёт набирать форму. Возвращение Родригао в строй ожидается в конце сентября. Об этом на своих страницах рассказывает «Спорт-Экспресс».

Родригао перебрался в «Зенит» из «Сочи» год назад. В 26 официальных матчах за питерский клуб 27-летний защитник отметился одним забитым голом.

Ближайшую игру Российской премьер-лиги «Зенит» проведёт в субботу, 22 июля. Команда Сергея Семака будет играть против «Пари НН» на выезде.