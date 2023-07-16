Бывший защитник «Ростова» и других команд РПЛ Виталий Дьяков в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил встречу за Суперкубок России, в котором «Зенит» победил ЦСКА в серии пенальти.

«Вообще матч был неинтересным. С одной стороны, летний перерыв не такой долгий и растерять кондиции и форму за такой короткий период времени нельзя. Мало было моментов, возможно, ЦСКА по моментам превзошёл «Зенит», но сказать, что кто-то явно превзошёл друг друга, нельзя. Серия пенальти закономерно выявила победителя по этой игре», — сказал Дьяков.

Новый сезон чемпионата России стартует 21-23 июля.