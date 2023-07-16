​«Факел» обыграл «Спартак» из Тамбова

«Факел» в воскресенье провёл последний товарищеский матч перед стартом нового чемпионата. Команда Вадима Евсеева обыграла «Спартак» из Тамбова с минимальным счётом 1:0. Единственный гол в этой игре забил футболист тамбовской команды, который срезал мяч в собственные ворота.

В первом туре чемпионата России «Факел» будет играть против «Ростова» на поле соперника. Игра пройдёт в воскресенье, 23 июля. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 20:00 по московскому времени.