Роберт Ренан: «В Бразилии «Зенит» популярнее «Спартака»

Защитник «Зенита» Роберт Ренан рассказал о популярности петербургского клуба в Бразилии.

По словам 19-летнего футболиста, в Бразилии «Зенит» пользуется большей популярностью, чем московский «Спартак».

«Без всяких сомнений — «Зенит»! За этот клуб играет много бразильцев, и, конечно, он более известен в Бразилии, чем «Спартак»!» — цитирует Ренана «РБ Спорт».

Напомним, Ренан перешёл в «Зенит» минувшей зимой из «Коринтианса». В составе «сине-бело-голубых» молодой защитник успел провести 11 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Свой первый матч в предстоящем розыгрыше чемпионата России «Зенит» проведёт 22 июля против «Пари НН». Начало — в 15:15 по московскому времени.