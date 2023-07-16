Тюкавин поделился комментарием о возможном продлении контракта с «Динамо»

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос о возможном продлении контракта с командой.

«Как коммуникация с Личкой? Все хорошо. Идут ли переговоры о продлении контракта? Мне пока ничего не говорили», — цитирует Тюкавина «Матч ТВ».

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что стороны ведут между собой переговоры о продлении сотрудничества до 2028 года.

Нынешнее соглашение 21-летнего нападающего с «Динамо» рассчитано до лета 2024 года.

Стоит отметить, что по итогам прошлого сезона болельщики «бело-голубых» признали Тюкавина лучшим футболистом команды.