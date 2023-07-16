Канчельскис: «Малком, Дзюба и Чалов — главные соперники в гонке бомбардиров нового сезона»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от бомбардирской гонки предстоящего розыгрыша РПЛ.

Эксперт выделил Малкома («Зенит»), Артёма Дзюбу («Локомотив») и Фёдора Чалова (ЦСКА).

«Малком, Дзюба и Чалов — главные соперники в гонке бомбардиров нового сезона. Думаю, у них самые высокие шансы», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Также Канчельскис выразил мнение, что чемпионом следующего сезона снова станет «Зенит», а за тройку призёров между собой будут бороться «Спартак», «Локомотив», ЦСКА и «Динамо».

Напомним, матчи первого тура РПЛ пройдут с 21 по 23 июля.