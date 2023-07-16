​Эшуорт и Абаскаль выбрали нового защитника для «Спартака»

В летнее трансферное окно «Спартаку» важно усилить позицию центрального защитника. Слухи связывали «красно-белых» с Давинсоном Санчесом, но за последнее время многое было сказано о вероятном трансфере Страхиньи Эраковича.

Как стало известно журналистам Metaratings, спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт предпочитает подписать Эраковича, а не Санчеса. За трансфер серба выступает и рулевой команды Гильермо Абаскаль.

Ранее стало известно о том, что 22-летний Страхинья Эракович может прилететь в Москву для завершения трансфера в «Спартак» на следующей неделе.

В первом туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Оренбургом» 23 июля.