Стало известно, когда Эракович может присоединиться к «Спартаку»

«Спартак» близок к трансферу сербского защитника Страхиньи Эраковича. Как сообщает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси», московский клуб предлагает игроку «Црвены Звезды» трудовое соглашение по схеме «три года плюс один». Стороны близки к договорённости.

Отмечается, что 22-летний Эракович может прилететь в Москву в средине следующей недели.

Ранее появлялась информация о том, что «Спартак» может заплатить «Црвене Звезде» за Эраковича 7 миллионов евро.

Первый матч нового чемпионата России «Спартак» проведёт в воскресенье, 23 июля, – против «Оренбурга» на своём поле.