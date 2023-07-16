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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Клаудиньо заявил, что не общается с Венделом

16 Июля 2023 • 16:15 Комментировать
Пари НН
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Зенит
22.07 15:15

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо ответил на вопрос о том, когда его одноклубник Маркус Вендел вернётся в команду.

«Не знаю, когда Вендел вернется обратно в «Зенит». Я не поддерживаю с ним связь», — рассказал Клаудиньо «Чемпионату».

Ранее стало известно, что 25-летний Вендел не попал в заявку «Зенита» на новый сезон чемпионата России. Главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак сообщал, что руководство разрешило футболисту искать себе новый клуб, но пока будущее хавбека остается под вопросом. Его действующий контракт с «Зенитом» рассчитан до 2027 года.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Вендела составляет 24 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Клаудиньо Маркус Вендел
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