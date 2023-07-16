Бабурин: «Зенит» будет доминировать в РПЛ — сто процентов»

Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин поделился мнением о конкуренции в чемпионате России.

По мнению футболиста, действующий чемпион страны «Зенит» продолжит доминировать в РПЛ. Напомним, вчера, 15 июля, «сине-бело-голубые» не смогли обыграть в основное время матча за Суперкубок России ЦСКА, добившись успеха лишь в серии послематчевых пенальти.

«Неправильно делать выводы по первой игре. И состав будет чуть другой дальше, «Зенит» всё равно будет доминировать — сто процентов», — цитирует Бабурина «РБ Спорт».

Отметим, что «Зенит» является чемпионом последних пяти сезонов РПЛ. Последней командой, которой удавалось выигрывать чемпионат России до «сине-бело-голубых», остаётся московский «Локомотив».