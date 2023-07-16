​Жоазиньо допустил, что продолжит играть в России

Полузащитник Жоазиньо через социальные сети попрощался с Россией, где на протяжении двенадцати с половиной лет он выступал за «Краснодар», московское «Динамо» и «Сочи». Впрочем, 34-летний футболист допускает, что он продолжить играть в России.

«Всё возможно. Почему нет? Просто пока попрощался, так как уехал. Но если завтра поступит предложение, могу вернуться», - сказал Жоазиньо, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ». В настоящий момент опытный футболист находится в Бразилии.

Ранее Жоазиньо говорил о том, что он предпочитает остаться в российском футболе, но предложений нет.