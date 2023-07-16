Президент «Торпедо» Савин рассказал о переговорах с Полозом

Президент «Торпедо» Ярослав Савин отреагировал на слухи о возможном переходе в московский клуб бывшего нападающего «Ростова» Дмитрия Полоза.

Савин подтвердил, что «Торпедо» ведёт переговоры с 32-летним футболистом, отметив при этом, что на сегодняшний день договорённости о переходе нет. Президент отметил высокий уровень Полоза и его желание выступать в РПЛ.

«Конечно, Дмитрий хочет играть в РПЛ. Вопрос о том, сможем ли договориться — технический. У нас много ребят, которые играли в РПЛ, они хотят туда вернуться», — приводит слова Савина «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Полоз провёл за «Ростов» 30 матчей и забил девять голов. Ранее он также выступал за «Рубин», «Зенит», «Локомотив» и «Сочи».