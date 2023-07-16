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«Рубин» договорился о переходе игрока «Слована» Чаврича

16 Июля 2023 • 15:03 Комментировать
Локомотив Москва
...
Рубин
22.07 17:30

«Рубин» договорился о переходе нападающего «Слована» Александара Чаврича.

По информации издания «Спорт-Экспресс», за 29-летнего серба казанский клуб заплатит приблизительно 1 миллион евро. Отмечается, что Чаврич присоединится к «Рубину» после того, как сыграет за «Слован» в ответной игре первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Свифта».

Чаврич выступает за «Слован» с осени 2016 года. В общей сложности за словацкий клуб вингер провёл 237 матчей, забил 61 гол и отдал 35 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает сербского футболиста в 1,3 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Слован Братислава трансферы футбола - лето 2023 Александар Чаврич
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