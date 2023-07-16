​Жоазиньо покидает Россию

По завершению сезона 2022/2023 полузащитник Жоазиньо обрёл статус свободного агента в связи с истечением срока контракта с «Сочи». С тех пор 34-летний футболист не раз говорил, что хотел бы продолжать играть в России.

Теперь Жоазиньо оставил в социальных сетях сообщение, в котором поблагодарил Россию за проведённые 12 лет. Футболист выразил слова благодарности клубам, где он играл, а также болельщикам. Очевидно, что Жоазиньо теперь будет играть в другой стране.

Жоазиньо переехал в Россию в начале 2011 года. Он играл за «Краснодар», «Динамо» и «Сочи».