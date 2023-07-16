Журналист рассказал о состоянии Марио Фернандеса – игрок близок к «Зениту»

Защитник Марио Фернандес, который в 2012-2022 годах выступал за ЦСКА, близок к подписанию контракта с «Зенитом». На днях проскакивала информация о том, что объявление о трансфере задерживается из-за проблем игрока с весом. Впрочем, ряд источников опроверг эту информацию. Комментарий о состоянии Фернандеса дал журналист Фабио Алейшо, который является другом 32-летнего игрока.

«Марио нужно от трёх недель до месяца, чтобы быть готовым к матчам РПЛ. Дело не в том, что он «толстый», это неправда, просто он долго не играл. Как и любому другому профессиональному футболисту, ему нужно время», - сказал Алейшо, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Ближайший матч «Зенит» проведёт 22 июля – против «Пари НН» на выезде. Это будет матч первого тура нового чемпионата России.

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов.