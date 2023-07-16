​«Зенит» не отпустил защитника в другой клуб РПЛ

Защитник Арсен Адамов в летнее трансферное окно мог покинуть «Зенит». Предложение по аренде 23-летнего футболиста делал другой клуб Российской премьер-лиги. Тем не менее, «сине-бело-голубые» отказались отпускать Адамова. Об этом на своих страницах рассказывает Metaratings.

Какой именно клуб хотел арендовать у «Зенита» Адамова, не уточняется. При этом отмечается, что питерцы не заинтересованы и в полноценной продаже этого игрока.

Для «Зенита» новый чемпионат России начнётся в субботу, 22 июля. Команда Сергея Семака будет играть против «Пари НН» на поле соперника.