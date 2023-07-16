​Малком ответил на вопрос о возможном трансфере в «Спартак»

Лидер «Зенита» Малком ответил на вопрос, согласился ли бы он на трансфер в «Спартак» при предложении в 20 миллионов евро за сезон.

«Ха-ха-ха. Нет, нет», - ответ 26-летнего Малкома приводит на своих страницах «РБ Спорт».

Малком играет за «Зенит» с августа 2019 года. В 109 официальных играх за клуб бразилец забил 42 гола и отдал 24 результативных паса на партнёров.

Ранее слухи связывали Малкома с переездом в Саудовскую Аравию. Сообщалось даже о предложении по бразильцу в размере 50 миллионов евро.

Добавим, что в субботу «Зенит» выиграл Суперкубок России, обыграв ЦСКА по пенальти после нулевой ничьей.

​«Зенит» или Саудовская Аравия: Малком дал чёткий ответ на вопрос