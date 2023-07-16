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Данни отреагировал на победу «Зенита» в Суперкубке

16 Июля 2023 • 13:00 Комментировать

Экс-игрок петербургского «Зенита» Мигель Данни в беседе с журналистами высказался относительно победы «сине-бело-голубых» над московским ЦСКА в матче за Суперкубок России.

«Чувствую свою причастность к этому званию. Я выиграл с «Зенитом» несколько трофеев. Поздравляю всех, кто сумел войти в историю клуба», - приводит слова португальца издание «Спорт-Экспресс».

Основное время поединка завершилось вничью со счетом 0:0. В серии пенальти «Зенит» победил – 5:4.

Таким образом, петербургский коллектив стал рекордсменом по победам в Суперкубке России. На счету «сине-бело-голубых» восемь побед в этом турнире.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Мигель Данни
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