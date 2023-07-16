Чистяков выбрал между «Зенитом» и «Локомотивом»

Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался касательно возможного трансфера в московский «Локомотив».

«Первый раз об этом слышу. Не хочу покидать «Зенит»? Конечно!», - приводятся слова Дмитрия на страницах издания «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне защитник принял участие в 22 поединках за «сине-бело-голубых» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.

В субботу, 15 июля, «Зенит» стал обладателем суперкубка, победив московский ЦСКА (0:0, 5:4 – по пенальти).