Заслуженный российский арбитр Сергей Хусаинов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил работу главного арбитра Сергея Карасёва, который обслуживал встречу Суперкубка России между ЦСКА и «Зенитом».

- Карасёв ровно отсудил встречу?

- С профессиональной точки зрения он судил крайне безобразно. Слава Богу, что футболисты не подрались.

- Слишком высоко задрал планку борьбы?

- Нет, не планку борьбы. Просто исказил самое фундаментальное правило. Игроки вели себя недисциплинированно. Было много толчков, задержек руками. В таком матче любое столкновение может привести к драке.

- Бакаев в послематчевой серии случаем не остановился перед касанием?

- Нет, он шёл на широком шаге, тут всё в порядке. Остановки там не было. В целом вратари молодцы, бьющие - тоже. Первые удары были как по заказу.