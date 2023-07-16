Бубнов: «Если бы ЦСКА победил, это было бы закономерно»

Футбольный эксперт Александр Бубнов, который ранее выступал за «Спартак», поделился мнением о матче за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА.

«Никакого преимущества «Зенит» не имел, ЦСКА был просто лучше. Если бы «армейцы» победили, это было бы закономерно. Но пенальти - это всегда отдельная история», - передает слова Бубнова издание Sportbox.

Напомним, что поединок между «Зенитом» и ЦСКА состоялся в субботу, 15 июля. Игровое время матча завершилось вничью со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «сине-бело-голубых» - 5:4.