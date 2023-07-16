«Спартак» предложил 7 млн евро за защитника сборной Сербии

Защитник белградской «Црвены Звезды» Страхинья Эракович находится в сфере интересов московского «Спартака». Согласно данным Mozzart Sport, «красно-белые» сделали предложение сербскому гранду по трансферу футболиста.

Как сообщает источник, российский клуб предложил за Эраковича семь миллионов евро. В свою очередь «Црвена Звезда» хочет выручить с продажи защитника девять миллионов.

Страхинья является воспитанником академии белградского клуба. За первую команду он выступает с 2020 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2026 года.