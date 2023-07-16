Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал застопорившийся переход 32-летнего бразильско-российского защитника в санкт-петербургский «Зенит». Сообщается, что у Фернандеса проблемы с лишним весом, он ещё не завершил проходить медобследование.

- Какие-то тёрки пошли там. Кто благородно поступил, кто неблагородно повёл себя… Что не так у Марио Фернандеса – заворот кишок или не так торчит пупок? Казалось, что «Зенит» возьмёт футболиста, если хочет его в свой состав. Но ЦСКА в любом случае не надо переживать. Незаменимых людей нет. Повернулся Фернандес спиной – и не нужен, значит. Сплошь и рядом таких, которые не хотят играть за одну команду, а хотят играть за другую. Хороший не уйдёт, а плохого не жалко.