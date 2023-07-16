Известный российский специалист Валерий Непомнящий в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил победу «Зенита» в Суперкубке России.

- У вас сложилось впечатление, что ЦСКА был сильнее в основное время?

- Да, несомненно. «Армейцы» выглядели лучше.

- Кого вы можете выделить в ЦСКА в качестве лучших?

- Я бы не стал говорить о персоналиях. Акинфеев вообще до серии пенальти в игре не участвовал, тут мне сложно что-то говорить. Большая досада из-за того, что по игре у ЦСКА было преимущество, но команде не хватило реализации и не удалось забить.

- Команде не хватает креативщика?

- Наверное, так можно сказать. Не было последней передачи. В целом игра была сверхосторожной, так как не все игроки были в нужной форме. У ЦСКА не было привычного прессинга, команда свободно играла на своей половине поля, но на чужой не хватало быстрых взаимодействий. Видимо, Федотов не до конца определился с основным составом на сезон. «Зенит» в этом плане был готов лучше, чем ЦСКА. Во многом я это связываю с тем, что «армейцы» позже ушли в отпуск. По игре ЦСКА хорош, но в завершении есть над чем работать.

- Вы поняли замены тренерского штаба ЦСКА в конце матча?

- Да, для меня всё понятно. «Армейцы» готовят команду из того материала, который имеют сейчас. Эти молодые игроки - это завтрашний день ЦСКА. Это были плановые замены, Федотов готовит к сезону следующее поколение футболистов.