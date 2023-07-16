Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Малком: «Зенит» - лучший клуб России»

16 Июля 2023 • 11:27 Комментировать

Бразильский форвард «Зенита» Малком пообщался с журналистами после победы в Суперкубке России над московским ЦСКА.

«Ещё один трофей вместе с «Зенитом». Это лучший этап в моей карьере! «Зенит» - лучший клуб России. Пережили очередной невероятный момент вместе с командой», -  приводятся слова нападающего на страницах издания «Чемпионат».

Напомним, что игровое время встречи завершилось вничью со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти точнее были футболисты петербургского клуба – 5:4.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги «Зенит» стал досрочно чемпионом. Это пятое подряд чемпионство команды Сергея Семака в РПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Малком Филипе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Июля
13:11 · Россия. Премьер-лига
Тошич: «ЦСКА навяжет «Зениту» борьбу за чемпионство»
13:00 · Россия. Премьер-лига
Данни отреагировал на победу «Зенита» в Суперкубке
12:54 · Россия. Премьер-лига
Чистяков выбрал между «Зенитом» и «Локомотивом»
12:35 · Россия. Премьер-лига
Бубнов: «Если бы ЦСКА победил, это было бы закономерно» 1
12:11 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» предложил 7 млн евро за защитника сборной Сербии
11:49 · Россия. Премьер-лига
Ерохин: «По матчу за Суперкубок можно понять, что в новом сезоне «Зениту» легко точно не будет»
11:27 · Россия. Премьер-лига
Малком: «Зенит» - лучший клуб России»
11:16 · Россия. Премьер-лига
Сутормин: «Кержаков показал, как можно обыграть Акинфеева»
11:03 · Россия. Премьер-лига
Ковтун: «О Медине ЦСКА пора забывать и искать выход из этой ситуации» 1
10:39 · Россия. Премьер-лига
Писарев: «Давно не видел такой слабый «Зенит» 1
10:32 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо: «Зенит» — лучший клуб России!» 2
10:31 · Россия. Премьер-лига
Семак ответил на вопрос о Венделе
10:17 · Россия. Премьер-лига
Аршавин — о Суперкубке России: «ЦСКА был ближе к победе»
10:06 · Россия. Премьер-лига
Мостовой ответил на вопрос об уходе из «Зенита»
09:48 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал главного соперника «Зенита» в новом сезоне
Все новости
Рекомендуем