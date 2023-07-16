Малком: «Зенит» - лучший клуб России»

Бразильский форвард «Зенита» Малком пообщался с журналистами после победы в Суперкубке России над московским ЦСКА.

«Ещё один трофей вместе с «Зенитом». Это лучший этап в моей карьере! «Зенит» - лучший клуб России. Пережили очередной невероятный момент вместе с командой», - приводятся слова нападающего на страницах издания «Чемпионат».

Напомним, что игровое время встречи завершилось вничью со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти точнее были футболисты петербургского клуба – 5:4.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги «Зенит» стал досрочно чемпионом. Это пятое подряд чемпионство команды Сергея Семака в РПЛ.