Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «Зенита» в Суперкубке России.

- ЦСКА был ближе к победе, если смотреть на основное время матча?

- ЦСКА выглядел очень прилично, особенно ощутимое преимущество команда имела с 60-й минуты. В целом игра была не самой яркой, но у «армейцев» было два-три железных момента, а у «Зенита» практически не было голевых моментов. У ЦСКА было больше шансов на победу в основном времени. Единственное, в конце матча Малком мог выходить один на один с Акинфеевым, но там у Мантуана свело ногу. «Зенит» практически ни разу не пробил по воротам, а как забивать, если ты не бьёшь?

- Вы бы в положительном ключе выделили нападение ЦСКА или вратаря «Зенита»?

- Конечно, мне больше понравился ЦСКА, но Кержаков стал героем матча. В этой ситуации Михаил точно герой игры.

- После этого матча у вас нет ощущения, что в следующем сезоне «Зениту» впервые за последние шесть лет окажут реальное сопротивление?

- От конкуренции выигрывают все, но в первую очередь - футбол. Надеюсь, что не только ЦСКА составит конкуренцию «Зениту», но и моё родное московское «Динамо». Чем больше конкурентов, тем интереснее чемпионат России. Не хочу в этом плане выделять только ЦСКА, остальные команды тоже могут включиться в борьбу.