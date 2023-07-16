Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петрушин: «Мне больше понравился ЦСКА, но Кержаков стал героем матча» эксклюзив

16 Июля 2023 • 10:59 Комментировать

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «Зенита» в Суперкубке России.

- ЦСКА был ближе к победе, если смотреть на основное время матча?

- ЦСКА выглядел очень прилично, особенно ощутимое преимущество команда имела с 60-й минуты. В целом игра была не самой яркой, но у «армейцев» было два-три железных момента, а у «Зенита» практически не было голевых моментов. У ЦСКА было больше шансов на победу в основном времени. Единственное, в конце матча Малком мог выходить один на один с Акинфеевым, но там у Мантуана свело ногу. «Зенит» практически ни разу не пробил по воротам, а как забивать, если ты не бьёшь?

- Вы бы в положительном ключе выделили нападение ЦСКА или вратаря «Зенита»?

- Конечно, мне больше понравился ЦСКА, но Кержаков стал героем матча. В этой ситуации Михаил точно герой игры.

- После этого матча у вас нет ощущения, что в следующем сезоне «Зениту» впервые за последние шесть лет окажут реальное сопротивление?

- От конкуренции выигрывают все, но в первую очередь - футбол. Надеюсь, что не только ЦСКА составит конкуренцию «Зениту», но и моё родное московское «Динамо». Чем больше конкурентов, тем интереснее чемпионат России. Не хочу в этом плане выделять только ЦСКА, остальные команды тоже могут включиться в борьбу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Алексей Петрушин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Июля
11:03 · Россия. Премьер-лига
Ковтун: «О Медине ЦСКА пора забывать и искать выход из этой ситуации»
10:39 · Россия. Премьер-лига
Писарев: «Давно не видел такой слабый «Зенит» 1
10:32 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо: «Зенит» — лучший клуб России!» 1
10:31 · Россия. Премьер-лига
Семак ответил на вопрос о Венделе
10:17 · Россия. Премьер-лига
Аршавин — о Суперкубке России: «ЦСКА был ближе к победе»
10:06 · Россия. Премьер-лига
Мостовой ответил на вопрос об уходе из «Зенита»
09:48 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал главного соперника «Зенита» в новом сезоне
09:45 · Россия. Премьер-лига
Газзаев — о Ду Кейросе: «Он меня не впечатлил»
09:30 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «ЦСКА нужен креативный полузащитник»
09:14 · Россия. Премьер-лига
Алдонин — о Суперкубке России: «Со стороны «Зенита» матч мог быть более качественным»
09:04 · Россия. Премьер-лига
Газзаев оценил шансы ЦСКА побороться за чемпионство
08:29 · Россия. Премьер-лига
Дюков подвёл итоги Суперкубка «Зенит» - ЦСКА 2
08:05 · Россия. Премьер-лига
Вендел хочет уйти из «Зенита», но у него нет предложений
07:45 · Россия. Премьер-лига
«Фламенго» запланировал переговоры по Клаудиньо
07:36 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо высказался о будущем в «Зените» 1
Все новости
Рекомендуем