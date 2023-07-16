Писарев: «Давно не видел такой слабый «Зенит»

Российский тренер Николай Писарев высказался о победе петербургского «Зенита» над московским ЦСКА в матче за Суперкубок России.

«Давно не видел такой слабый «Зенит». Не создать ни одного голевого момента, нужно вспомнить такой матч, когда была похожая статистика», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Напомним, что поединок за Суперкубок состоялся на стадионе «Ак Барс Арена» в субботу, 15 июля. Основное время завершилось вничью со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее оказались «сине-бело-голубые» - 5:4.

По итогам минувшего сезона «Зенит» стал чемпионом РПЛ, а ЦСКА финишировал на втором месте.