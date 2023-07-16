Семак ответил на вопрос о Венделе

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак дал комментарий касательно ситуации вокруг полузащитника команды Вендела.

«Пока не прилетел, есть большая вероятность, что скоро вернется», - передает слова специалиста издание Sport24.

Ранее сообщалось, что руководство петербургского клуба разрешило бразильцу искать новую команду.

25-летний полузащитник пополнил ряды «сине-бело-голубых» в 2020 году. Срок действующего трудового соглашения Вендела с петербургским клубом рассчитан до середины 2027 года.

В прошлом сезоне РПЛ бразилец провел 25 матчей, забил восемь голов и отдал три ассиста.